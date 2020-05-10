Участника штурма Берлина, 94-летнего Мурата Жанали поздравили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь празднования 75-й годовщины Победы департамент полиции Жамбылской области организовал встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и органами внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, бывшего сотрудника департамента уголовно-исполнительной системы, подполковника полиции в отставке Мурата Жанали посетил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. В годы войны Мурат Жанали дошел до Берлина и был участником его штурма, о чем, вспоминая победный май 1945 года, он сдержанно рассказал гостям.

Жанат Сулейменов вручил солдату Победы сертификат на миллион тенге, а также зачитал благодарственное письмо от Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором выражалось безмерное уважение и признание самоотверженного ратного труда Мурата Жанали в годы Великой Отечественной войны.

«Чествование ветеранов в Жамбылской области стартовало еще до юбилейной даты, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. - Так, в селе Сарыкемер Байзакского района глава жамбылского гарнизона Жанат Сулейменов и председатель совета ветеранов полковник полиции в отставке Турдалы Шералин навестили вдов участников войны и ОВД Забиру Егембердиеву и Райбиби Рысбаеву, отдав дань памяти их супругам Ниязбеку Егембердиеву и Саутбеку Рысбаеву. На местном телевидении транслировался посвященный 75-й годовщине Великой Победы торжественный концерт, организованный департаментом полиции Жамбылской области».

В Байзакском районе полицейские также посетили дом труженика тыла и ветерана ОВД Сейдимхана Тлеукулова. В Шуском районе состоялась встреча с ветераном ОВД и тружеником тыла Башибаем Ауеловым и ветераном ОВД Мейзкуль Букенбаевой, чье 70-летие выпало на 1 мая. В ходе встречи гости сердечно поздравили Мейзкуль Букенбаеву с юбилейной датой и торжественно наградили нагрудным знаком «Почетный ветеран МВД

РК».

В Таразе полицейские навестили 87-летнего ветерана ОВД Анатолия Никитюка, 86-летнего бывшего сотрудника ГАИ Сарысуского района Тлеукула Кудайбергенова, 84-летнего бывшего сотрудника УССО ДВД Жамбылской области Дуйсена Байгараева. Ветераны вспоминали незабываемые годы службы в органах внутренних дел, делились своим мнением о событиях сегодняшнего дня.

В ходе памятных встреч всем ветеранам вручили юбилейные нагрудные знаки «К 75-летию Великой Победы», Почетные грамоты от имени начальника департамента полиции области, именные часы, а также передали материальную помощь, сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.