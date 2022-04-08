Участника перестрелки в Таразе задержали в Алматы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Больше месяца понадобилось жамбылским полицейским, чтобы найти и задержать находившегося в международном розыске подозреваемого, открывшего стрельбу в кафе Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, трагическое происшествие было зарегистрировано вечером 25 февраля в центре города Тараза, в одном из популярных кафе, где и произошла перестрелка между молодыми людьми. На место происшествия оперативно были направлены дежурный наряд полиции и патрульные полицейские. Два человека были доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 7 апреля сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области задержали подозреваемого, открывшего стрельбу по двум жителям.

«Как выяснилось, 36-летний житель города Тараза находился в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 24 часть 3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 99 часть 1 (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку) УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан сотрудниками полиции в городе Алматы», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый полностью признал свою вину, он водворен в следственный изолятор города Тараза. Проводятся следственные мероприятия.