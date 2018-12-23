Участник зимнего марафона в шортах удивил астанчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участник зимнего марафона в шортах удивил астанчан. Всего участие в II Astana winter marathon приняли 1,6 тысячи человек.

В социальных сетях появилось фото бегущего марафон мужчины в шортах при морозе в минус 25 градусов.

По информации организаторов, одновременно с астанчанами пробежали еще триста человек в других городах Казахстана, а также России и Украины. Возраст участников от 12 до 74 лет.



Забег на 5-километровую дистанцию выиграли Серик Исмаилов и Адель Шахайдар, в 10-километровке первыми стали Мирас Жетибаев и Зарина Ментаева, на дистанции в 21 километр - Базарбай Дауталиев и Татьяна Миргородская.