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Участник зимнего марафона в шортах удивил астанчан

23 Декабря 2018 16:05 251
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Участник зимнего марафона в шортах удивил астанчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участник зимнего марафона в шортах удивил астанчан. Всего участие в II Astana winter marathon  приняли 1,6 тысячи человек.

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В социальных сетях появилось фото бегущего марафон мужчины в шортах при морозе в минус 25 градусов. 

По информации организаторов, одновременно с астанчанами пробежали еще триста человек в других городах Казахстана, а также России и Украины. Возраст участников от 12  до 74 лет.
Участник зимнего марафона в шортах удивил астанчан

Забег на 5-километровую дистанцию выиграли Серик Исмаилов и Адель Шахайдар, в 10-километровке первыми стали Мирас Жетибаев и Зарина Ментаева, на дистанции в 21 километр  - Базарбай Дауталиев и Татьяна Миргородская. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Спорт,
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