Участник транснационального преступного сообщества задержан в Нур-Султане - КНБ РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ по городу Нур-Султану с привлечением сил ССН «А» КНБ задержан активный член преступной группы, гражданин Республики Азербайджан по подозрению в совершении преступления по ст. 266 УК РК («Финансирование деятельности ТПС»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Задержанный занимался перечислением денежных средств лидерам транснационального преступного сообщества, находящимся в Турции.
Финансирование осуществлялось из средств, полученных путем вымогательства у местных предпринимателей.
Задержанный водворен в СИЗО ДП города Нур-Султана, проводится досудебное расследование.
Напомним, что 10 сентября 2019 года в столице проведена спецоперация, в ходе которой с поличным задержаны лидер и члены указанной преступной группы после получения от предпринимателя автомашины марки Toyota в результате вымогательства в счет вымышленного долга.
При задержании у фигурантов были изъяты боевой пистолет Макарова с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.
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