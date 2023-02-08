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Участник гранд-финала Tartyl Fest: Хочу стать учителем физкультуры

8 Февраля 2023, 18:35
Участник гранд-финала Tartyl Fest: Хочу стать учителем физкультуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди участников республиканского турнира Tartyl Fest, стартовавшего летом прошлого года, соревнуются обладатели разных профессий и специальностей. Один из финалистов предстоящего фестиваля - Жандос Тургынбаев из Шымкента, который активно готовится в ожидаемому спортивному мероприятию. По специальности Жандос является учителем физической культуры, однако он еще не успел поработать по своей профессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

32-летний Жандос Тургынбаев с самого детства увлекался подтягиванием на турнике.

«Я еще не женился. У меня пока нет постоянной работы. Думаю, скоро устроиться на работу. Я по специальности учитель физической культуры, но никогда не работал по профессии. В дальнейшем хотел бы работать по специальности», - сказал Жандос Тургунбаев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Сейчас Жандос активно готовится к гранд-финалу республиканского турнира Tartyl Fest, который состоится 18 февраля в Астане.

«К гранд-финалу готовлюсь в спортзале каждый день. Подтягиванием на турнике занимаюсь со школьных времен. Не скажу, что был подготовлен в полной мере к прошлогоднему турниру, который проводился в Астане. Теперь впереди гранд-финал. О таком фестивале как Tartyl Fest я узнал из социальных сетей. Услышал, что он стартовал с Кунаева и решил участвовать в турнире, как только соревнования организуют в Шымкенте. К сожалению, турнир в этом городе пропустил из-за сложившихся обстоятельств. Затем я принял решение участвовать в соревнованиях в Астане. Дело здесь не только в состязаниях. Спорт, конечно, полезен для здоровья человека, включая подтягивание на турнике. Кроме того, человек становится более энергичным, когда побеждает. Если вы станете победителем, это дополнительно вас вдохновит, будет мотивировать человека», - говорит он.

По словам участника, в целях развития массового спорта необходимо чаще проводить мероприятия с участием общественности.

«На турнире в Астане я выступал одним из последних. Мне удалось подтянуться 36 раз. Соперники были очень сильными и достойными. Как я услышал, на предстоящем гранд-финале правила состязания усложнят. К примеру, если в тех соревнованиях мы без остановки могли подтягиваться, то теперь мы будем слушать команды. При подтягивании на турнике участнику будут давать специальную команду: в нужном месте остановиться, а через несколько секунд продолжить подтягиваться. Думаю, это будет нелегко для многих участников», - считает Жандос Тургынбаев.

Он отметил, что служба в армии также стала полезной при выполнении спортивных тренировок.

«Вне спорта люблю быть наедине с природой, особенно в летние дни. Что касается моих планов в ближайшей перспективе, то хочу создать семью и стать учителем физкультуры», - подчеркнул Жандос.

Ранее сообщалось, что гранд-финал Tartyl Fest пройдет в Астане 18 февраля. В 2022 году соревнования по подтягиванию прошли в 20 городах Казахстана, где участники состязались по девяти весовым категориям. Рекорд по количеству подтягиваний – 50 раз – принадлежит 33-летнему Евгению Наму из Тараза.

Всего же в турнире Tartyl Fest приняли участие более 7 тысяч казахстанцев. 7 сентября 2022 года в столице Казахстана определили победителей Tartyl Fest со всех регионов Казахстана.


Фото: пресс-служба Tartyl Fest


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