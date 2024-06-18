Участник чемпионата мира по футзалу прокомментировал успех ФК «Семей»

О казахстанском футзале говорить можно долго и восхищенно. За годы Независимости это один из самых успешных командных видов спорта, ставший заметным штрихом в имидже страны. Многие годы успехи нашего футзала были связаны с алматинским «Кайратом», на протяжении двух с лишним десятков лет царивших на пьедестале почета и успешно представлявших страну на международной арене. Однако в текущем году гегемонию «Кайрата» во внутреннем первенстве прервал ФК «Семей» из Абайской области, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Актобе, Караганда, Астана периодически пытались конкурировать с алматинцами, но сдвинуть с олимпа их было невозможно. Пока на небосклоне не взошла другая звездочка под названием «Семей». Для клуба с родины Абая этот год можно считать поворотным в его новейшей истории, ведь именно игрокам из Семея удалось прервать многолетнее первенствующее положение алматинского суперклуба и примерить титул чемпионов страны.

Ветеран футзала Нуржан Доскеев рад такому обстоятельству и не скрывает, что появление еще одного конкурентоспособного коллектива стало хорошим поводом порадоваться за развитие казахстанского футзала.

- Очень хорошо, что «Кайрат» получил достойного конкурента и «Семей» смог отобрать титул, что говорит о серьезности намерений новой команды. Уверен, что это долгосрочный проект. У игроков из областного центра Абайской области есть отличная арена, есть свой резерв и разбирающиеся в деталях спортивной деятельности руководители. Болельщики этого города станут полноценными очевидцами выступления своих земляков в Лиге чемпионов УЕФА, что вызывает радость за жителей этого региона. Поздравляю всех причастных людей с этой знаменательной победой, - подчеркнул участник ЧМ-2000 в составе казахстанской дружины.

Напомним, что в суперфинальной серии, проводимой до трех побед «Семей» добился итогового успеха после четырех матчей, завершив серию с общим счетом 3:1.