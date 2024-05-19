Участник авторалли погиб в результате аварии во время соревнований

Зритель авторалли погиб в результате аварии на соревнованиях, когда гонщик не справился с управлением и вылетел на обочину. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего полицией проводится проверка.

— Около 10:30 мск в поселке Мельниково Приозерского района Ленобласти один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших 1975 года рождения получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен, — говорится в сообщении.