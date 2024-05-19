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    22:10, 18 Май 2024 | GMT +6

    Участник авторалли погиб в результате аварии во время соревнований

    дтп
    Фото: freepik.com

    Зритель авторалли погиб в результате аварии на соревнованиях, когда гонщик не справился с управлением и вылетел на обочину. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего полицией проводится проверка.

    — Около 10:30 мск в поселке Мельниково Приозерского района Ленобласти один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших 1975 года рождения получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен, — говорится в сообщении.

    Теги:
    ДТП Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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