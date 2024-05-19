22:10, 18 Май 2024 | GMT +6
Участник авторалли погиб в результате аварии во время соревнований
Зритель авторалли погиб в результате аварии на соревнованиях, когда гонщик не справился с управлением и вылетел на обочину. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего полицией проводится проверка.
— Около 10:30 мск в поселке Мельниково Приозерского района Ленобласти один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших 1975 года рождения получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен, — говорится в сообщении.