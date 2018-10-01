Участник алматинского полумарафона скончался во время бега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась на первом осеннем полумарафоне в Алматы - скончался 18-летний участник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время проведения алматинского полумарафона скончался участник стартов 18-летний Максим Королев из Астаны, студент Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

По данным однокурсников, которые сопровождали его в качестве болельщиков, известно, что погибший имел квалификацию кандидата в мастера спорта РК по «борьбе и боевому самбо», являлся призером городской спартакиады по кроссу (1 место).

Со слов очевидцев, во время бега по улице Абая, за квартал до финиша, юноше внезапно стало плохо. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия через три минуты, констатировала смерть.

Врачи сообщили, что причина смерти юноши будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, результаты которой в ближайшее время сообщат родственникам.

Организаторы связались с родственниками, выразили соболезнования и помогли родителям приехать в Алматы.

Директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева сообщила, что на стартах всегда тщательно отрабатываются все маршруты совместно со службами ДВД и станцией скорой медицинской помощи. На каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой медицинской помощи.

«Однако после этого трагического случая, мы рассмотрим меры усиления по требованиям к допуску спортсменов к соревнованиям», - сказала С.Казыбаева.