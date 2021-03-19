Участница проекта «Медаль Елбасы» стала мотиватором для подписчиков

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Еркежан Жунусова, девятиклассница из Восточно-Казахстанской области, обладательница бронзовой Медали Елбасы, ведёт свой онлайн-дневник в Instagram. В своих видео и постах школьница рассказывает о самодисциплине, улучшении экологии, отечественной истории и многом другом. Своим примером Еркежан призывает вести активный образ жизни и заниматься саморазвитием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

«Я очень радуюсь, когда люди пишут, что я их мотивирую. Мне нравится работать и общаться с людьми, потому что они - источник моей мотивации. Они помогают мне не сдаваться и идти к своим целям, чтобы мотивировать и других», - делится девушка.

Последние шесть месяцев подписчики Еркежан с интересом наблюдали за её участием в самом масштабном квесте страны «Медаль Елбасы». Школьница на протяжении полугода выполняла задания по нескольким направлениям: чтение книг, национальное наследие, волонтёрство, спорт, таланты и навыки. В рамках проекта участники должны были еженедельно загружать отчёт о выполненных заданиях.

«Особенно здорово было развить в себе навыки волонтёрства, улучшить экологическое состояние в нашем городе и помочь тем, кто нуждается в помощи. Даже просто заставить улыбнуться людей в конце их рабочего дня - полезное, доброе дело», - делится девушка.

Во время проекта школьница вела в Instagram Дневник волонтёра, а родители, бабушки и дедушки принимали активное участие в создании видеоотчётов.

По завершении квеста юная блогерша получила бронзовую Медаль Елбасы.

«Для меня это не просто награда. На протяжении 6 месяцев я упорно и дисциплинированно шла к этому. Я получила колоссальный опыт и решила поделиться этим в моём видео. Оно так всем понравилось, мне начали писать и расспрашивать про медаль, написали участники проекта из других регионов. Они тоже обладатели медали, и у нас образовалось целое комьюнити. Я рада быть частью этой команды, и благодарна Елбасы за такую возможность», - рассказала Еркежан.

«Медаль Елбасы» - единственная программа национального уровня, направленная на комплексное развитие молодёжи. Она состоит из 7 основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтёрство, экспедиции и походы, трудовая практика. Участники - молодые казахстанцы от 14 до 29 лет.

Всего в программе 3 уровня: бронзовый, серебряный и золотой. В 2020 году проект «Медаль Елбасы» охватил 11 тысяч участников, 600 наставников, 17 региональных координаторов и экспертов. Проект реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева и Академией Елбасы в рамках инициативы «Ел Үміті». асы аясында жүзеге асырады.