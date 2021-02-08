Участница ПМКР Дина Даниярова: Формируем новую деловую культуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственная служба с каждым годом обрастает большим количеством мифов. Один из самых живучих связан с высоким порогом входа – якобы попасть на хорошую позицию «без связей» невозможно. Его опровержением в прошлом году занялся Глава государства: по его поручению был сформирован Президентский молодежный кадровый резерв (ПМКР), в который вошли талантливые молодые казахстанцы. О сложном пути к вершинам, самомотивации и работе в столичном акимате рассказала участница ПМКР Дина Даниярова.

– С чего начинался Ваш путь?

– Я родилась и выросла в Костанае. С детства «болела» математикой, после 9 класса поступила в легендарную алматинскую РФМШ.

Мой дальнейший путь определили программа «Болашак» и ПМКР. Благодаря стипендии «Болашак» я попала в США. В Университете Джорджа Вашингтона я получила высшее образование по двум специальностям – математике и статистике.

Работать я начала еще во время учебы. Со второго курса стала ассистентом профессора по математике. Мой первый практический опыт – стажировка в департаменте трейдинга процентными ставками в компании JP Morgan в Нью-Йорке. Позднее были стажировки в вашингтонском хедж-фонде глобального прогнозирования, а также в Citibank в Лондоне.

– Почему Вы не продолжили работу в аналогичных структурах в Казахстане?

– В Казахстане не был развит трейдинг, поэтому я решила сфокусироваться на работе с реальными секторами экономики. Так я попала в фонды прямого инвестирования, такие как Al Falah Capital Partners и позднее Verno Capital (VPE Capital).

Благодаря программе «Болашак», я получила опыт работы в ведущих мировых компаниях, что позволяет мне оценивать с другого ракурса бизнес-процессы. Ребят с похожим опытом и мышлением в том же ПМКР достаточно, чтобы сформировать новую деловую культуру.

– Как Вы попали в ПМКР?

– Когда я узнала о создании ПМКР, я решила, что это отличная возможность попробовать свои силы в государственном секторе и внести посильный вклад в развитие страны. Большим плюсом было отсутствие в перечне требований опыта работы на госслужбе.

Благодаря ПМКР, я получила должность советника по инвестициям в ГЦРИ AstanaInvest. Меня воодушевляет возможность участвовать в развитии города, разрабатывать инициативы, которые повысят качество жизни в столице, внедрять лучшие мировые практики, с которыми я познакомилась за время учебы. Еще одно важное направление развития для меня лично – узнаваемость столицы на международной арене.

– Почему Вы выбрали работу в столичном акимате?

– Для меня очень важно видеть результаты моей работы. К примеру, в разгар пандемии коронавирусной инфекции остро встал вопрос о принятии собственных мер на городском уровне. Мы стали изучать, с какими сложностями сталкивались другие города и какие находили решения.

Когда Инициатива по лидерству «Блумберг-Гарвард» запустила онлайн-сессии «Локальное реагирование на COVID-19», я предложила руководству принять в них участие.

Столичный акимат поддержал мою идею. Несмотря на то, что сессии проходили ближе к полуночи по времени Нур-Султана, аким столицы лично принимал активное участие в обсуждениях: в сессиях работают мэры разных городов, а встречи проходят в закрытом формате.

В рамках онлайн-сессий участники обмениваются опытом не только по вопросам борьбы с коронавирусом, но и по вопросам инноваций, экологии и многим другим аспектам. Например, год назад мы обсуждали необходимость формирования «институциональной памяти» – базовых принципов работы и механизмов передачи опыта между поколениями сотрудников.

– Но не весь иностранный опыт можно применить в столице даже в адаптированном виде.

­– Безусловно, не все удачные решения мировых столиц можно реализовать у нас, например, из-за климатических условий. Но наш город должен активно участвовать в обсуждении проблем на международной арене. Важно всегда иметь доступ к новым исследованиям и решениям.

– Трудно ли «новому» человеку продвигать проекты и инициативы в акимате?

– Нисколько. В акимате я быстро почувствовала себя «своей». Меня порадовала не только открытость акима Алтая Кульгинова к новым предложениям, но и готовность к их быстрой реализации.

К примеру, одна из свежих идей, получивших поддержку руководства, ­– развитие культуры кооперации между городами Казахстана. Буквально на днях Bloomberg Philanthropies запустили крупнейший в своей истории конкурс среди всех городов мира, в рамках которого можно презентовать инновационную идею от города и работать над ее реализацией. 15 победителей получат по 1 млн долларов. Первые 500 городов, подавших заявку, получат дополнительную поддержку экспертов и консультантов – это уже большое преимущество для участников. Наша столица подала заявку одной из первых.

Я хотела бы предложить и другим городам нашей страны поучаствовать в конкурсе от Bloomberg Philanthropies. Его ценность не столько в призе, сколько в самом процессе и возможностях сотрудничать и обмениваться опытом с городами всего мира. Я открыта к сотрудничеству и готова поделиться опытом со всеми желающими.

– Что бы Вы посоветовали казахстанской молодёжи?

– Год Тридцатилетия Независимости особенный для всех нас. Как отметил Глава государства в своей статье «Независимость превыше всего», это рубежный момент, который обязывает каждого сознательного гражданина задуматься о том, какую страну мы оставим будущим поколениям. Этот вопрос полезно задавать себе каждый день, он помогает критически осмысливать предлагаемые инициативы и осознавать ответственность за них.

Кроме того, из личного опыта могу сказать, что не стоит бояться быть неуслышанными. Новые идеи и предложения находят отклик и поддержку у руководства. И если у вас появился шанс проявить себя, смело используйте его.