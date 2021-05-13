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    20:59, 12 Май 2021 | GMT +6

    Участковый в Костанайской области вернул пропавших лошадей

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пропавших лошадей помог найти вернуть хозяину участковый инспектор села Александровка Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

    Житель села Александровка обратился в отдел полиции Костанайского района с заявлением о том, что с пастбища пропали 11 голов лошадей.

    «Мужчина рассказал полицейским, что отдал лошадей в табун в село Джамбул. Они находились под присмотром пастуха. Пастух также сообщил, что лошади ушли с пастбища, и он не мог их найти самостоятельно»,- рассказали в полиции.

    Участковый инспектор капитан Нурлан Кенжегулов с оперуполномоченным капитаном Ануаром Суюнкиным стали проводить поисковые мероприятия в ближайших окрестностях и селах. Пропавший скот полицейские искали в течение трех дней.

    «Лошадей нашли на полях вблизи села Суриковка. Сначала нашли 5 лошадей, остальной косяк нашли на другом поле», - рассказал Н. Кенжегулов.

    Всех лошадей вернули хозяину. Сельчанин поблагодарил полицейских за оперативность и профессионализм.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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