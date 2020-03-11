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Участковый спас мужчину от суицида в Акмолинской области

11 Марта 2020 19:21
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Участковый спас мужчину от суицида в Акмолинской области

КОКЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинский участковый спас мужчину от самоубийства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Инцидент произошел 8 марта в селе Софиевке Целиноградского района. О поступке полицейского, спасшего жизнь человеку буквально в последние секунды, стало известно, когда в полицию стали поступать слова благодарности от родных.

«Как рассказал сельский участковый инспектор капитан полиции Рахат Жанасов, 8 марта около 16.30 часов поступил вызов о том, что 40-летний сельчанин находится по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения. Получив вызов, полицейский незамедлительно направился по указанному адресу, однако уже на месте оказалось, что дверь заперта изнутри. Почувствовав неладное, участковый принял решение взломать дверь», - рассказали в ведомстве.

В доме полицейский обнаружил мужчину, который сидел возле батареи отопления с петлей на шее и уже практически не дышал. Оперативно среагировав, Рахат Жанасов бросился к сельчанину, вытащил его из петли и оказал первую медицинскую помощь. Затем вызвал «скорую помощь».

«В настоящее время сельчанин находится под присмотром родных, его здоровью ничего не угрожает. А родственники, в свою очередь, от всей души благодарят полицейского за спасение», - добавили в полиции.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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