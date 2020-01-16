Участковый самостоятельно задержал браконьера в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинский участковый инспектор самостоятельно в одиночку задержал браконьера, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 13 января 2020 года участковым инспектором полиции отдела местной полицейской службы майором Евгением Добровольским на окраине одного из сел Ерейментауского района был задержан браконьер.

«Полицейский в это время проводил объезд своего административного участка на автомобиле, и вдруг со стороны степного массива в село заехал снегоход и стал двигаться навстречу полицейской машине. Разглядев участкового инспектора, водитель снегохода сразу повернул в противоположную сторону и на большой скорости рванул из поселка. Полицейский направился за мужчиной», - рассказали в ведомстве.

Следы снегохода привели его в сторону развалин бывших сельскохозяйственных баз на окраине села. Полицейский нагнал водителя тут.

«При визуальном осмотре снегохода в багажном отсеке участковый инспектор обнаружил пустые полиэтиленовые пакеты черного цвета, а неподалеку, в 200-ах метрах, рядом с бетонными развалинами базы нашел спрятанные пакеты, в одном из которых находились шкура, голова и копыта убитой косули, а во втором разделанная туша дикого животного. До приезда следственно-оперативной группы 40-летний мужчина признался, что дикое животное он подстрелил одним из двух зарегистрированных на его имя ружей, которые также находились при нем. Задержанный рассказал, что ему известно о запрете охоты на косуль с 31 декабря по 20 сентября», - резюмировали полицейские.



