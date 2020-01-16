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Участковый самостоятельно задержал браконьера в Акмолинской области

16 Января 2020 01:33
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Участковый самостоятельно задержал браконьера в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинский участковый инспектор самостоятельно в одиночку задержал браконьера, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, 13 января 2020 года участковым инспектором полиции отдела местной полицейской службы майором Евгением Добровольским на окраине одного из сел Ерейментауского района был задержан браконьер.

«Полицейский в это время проводил объезд своего административного участка на автомобиле, и вдруг со стороны степного массива в село заехал снегоход и стал двигаться навстречу полицейской машине. Разглядев участкового инспектора, водитель снегохода сразу повернул в противоположную сторону и на большой скорости рванул из поселка. Полицейский направился за мужчиной», - рассказали в ведомстве.

Следы снегохода привели его в сторону развалин бывших сельскохозяйственных баз на окраине села. Полицейский нагнал водителя тут.

«При визуальном осмотре снегохода в багажном отсеке участковый инспектор обнаружил пустые полиэтиленовые пакеты черного цвета, а неподалеку, в 200-ах метрах, рядом с бетонными развалинами базы нашел спрятанные пакеты, в одном из которых находились шкура, голова и копыта убитой косули, а во втором разделанная туша дикого животного. До приезда следственно-оперативной группы 40-летний мужчина признался, что дикое животное он подстрелил одним из двух зарегистрированных на его имя ружей, которые также находились при нем. Задержанный рассказал, что ему известно о запрете охоты на косуль с 31 декабря по 20 сентября», - резюмировали полицейские.



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Ключевые слова: Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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