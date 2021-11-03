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Участковый пункт полиции открыли в одном из сел Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Бастау Атбасарского района Акмолинской области открылся новый участковый пункт полиции. Объект презентовал начальник департамента полиции региона Арманбек Баймурзин в ходе своей рабочей поездки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, новый участковый пункт полиции расположен в просторном здании и оснащен современной компьютерной техникой. В селе при поддержке руководства ТОО «Бастау» установлены 144 камеры с выводом на мониторы участкового пункта полиции и интегрированы со служебным планшетом. С их помощью обеспечивается общественный порядок. 32 камеры установлены в двух школах села.
«Хочу отметить, что установлены качественные видеокамеры с разрешением четыре мегапикселя. При этом две камеры, расположенные на въезде в село, распознают государственные регистрационные номера, в том числе в ночное время», - отметил главный акмолинский полицейский.
Так, участковый инспектор с помощью планшета может осуществлять контроль за обстановкой в вечернее и ночное время, находясь дома.
«С начала года с помощью камер видеонаблюдения выявлено более 150 административных правонарушений. С развитием цифровизации в регионе, особенно в сельской местности, удалось достигнуть снижения регистрации уголовных правонарушений по области на 11%. Здесь, в селе Бастау, где проживает 1350 человек, выявлено всего две кражи, обе раскрыты. В прошлом году было зарегистрировано пять преступлений», - добавили в ведомстве.
Также в рамках исполнения Послания Главы государства по обеспечению сплошного видеонаблюдения в административных зданиях полиции в помещении УПП установлены камеры видеонаблюдения с функцией ночного видения. В целом по Акмолинской области проводится работа по установке 1116 цифровых камер.
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