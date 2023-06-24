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Участковый пункт полиции нового формата открыли в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
24 Июня 2023, 01:58
Участковый пункт полиции нового формата открыли в Актобе Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области.

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В жилом массиве Есет батыр города Актобе открылся участковый пункт полиции сервисного типа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый УПП будет обслуживать микрорайоны №№ 1, 2, 3, 4 жилого массива Есет батыр, село Кызылжар №№ 1, 2, 3, Рауан, Восточный, садовый коллектив «Геофизик».

Пункт полиции общей площадью 466 квадратных метров расположен на первом этаже многоэтажного дома. Здесь созданы все условия для комфортного приема граждан со всеми необходимыми коммуникациями. Оборудованы комфортные места для приема, кабинет для работы участкового инспектора полиции с населением. Также имеется кабинет волонтеров, комната матери и ребенка. Для лиц с ограниченными возможностями созданы условия для беспрепятственного передвижения, в том числе предусмотрены специально оборудованные санузлы. В УПП наряду с участковыми предусмотрены и места работы инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников миграционной службы, административной практики, пробации.

Помещение оснащено камерами видеонаблюдения, рабочие места участковых подключены к видеокамерам обслуживаемых территории. Это позволит находиться в шаговой доступности для горожан, снизить количество преступлений и правонарушений в районе.

На мероприятии, приуроченном ко Дню полиции, аким области Ералы Тугжанов вручил полицейским ключи от 27 новых легковых автомобилей. Затем полицейские, добившиеся высоких результатов в работе, были награждены правами акима области.

В свою очередь начальник ДП Актюбинской области Абай Жусупов от имени личного состава поблагодарил акимат области за постоянную поддержку, оказываемую полиции в части материально-технического обеспечения, в том числе за строительство сервисного полицейского пункта.

«Открытие участкового пункта говорит о том, что полиция открыта. Наша задача – создать современные комфортные условия, в первую очередь, для жителей, которые будут посещать пункт полиции. В рамках Концепции по обеспечению безопасности в партнерстве с гражданским обществом, мы всегда готовы и открыты к сотрудничеству с населением», – отметил он.


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