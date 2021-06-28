Участковый из СКО: Хотел, как отец, приносить добро людям

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О призвании, личном примере и особенностях работы корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с участковым инспектором полиции с 16-летним стажем, ответственным за организацию работы пункта полиции №9 Саматом Джармугамбетовым.

Ранним утром опорный пункт полиции №9 встречает необычной для этого места тишиной. шумит только рация. Зона работы этой «опорки» - квадрат улиц Жамбыла-Интернациональная-Астана-Заводская и район Сенной базы. Проживает более 21,2 тысячи человек. Обслуживают участок пять участковых.

«Территорию обслуживаем пешком. Район спальный. Дома здесь в основном старые. Много пожилых людей. В целом, спокойный участок. Тяжких и особо тяжких преступлений не было допущено. Есть, конечно, пять общежитий, где много съемных квартир, на шум из которых жалуются люди. Работаем и с арендаторами, и с арендодателями. На нашем участке 7 условно-досрочно освободившихся, 38 алкоголиков, 12 наркоманов, 14 формально подпадающих под надзор и 25 ранее судимых. С ними работа – регулярная и постоянная», - рассказывает С.Джармугамбетов.

В полицию мой собеседник пришел по примеру своего отца. Он был сотрудником полиции, вышел на пенсию в должности заместителя начальника по следствию Есильского районного отдела полиции. Семья жила в селе Корнеевке.

«Решил пойти по его стопам. Мне нравилось защищать людей, приносить добро, охранять общественный порядок. Мой отец работал честно и добросовестно. Было много благодарных людей, его уважали. И мне хотелось, чтобы меня тоже уважали, чтобы я мог помочь кому-то (улыбается). После школы поступил в колледж на «правоведение», потом в СКГУ им. М.Козыбаева на «юриспруденцию», окончил военную кафедру. После окончания вуза подал документа в Есильский РОВД. Пришел приказ на должность помощника участкового. Проработал три года в Явленке. В 2008-м году перевели в Петропавловск на должность участкового», - вспоминает С.Джармугамбетов.

В Петропавловске молодой участковый пришел работать в опорный пункт №1, тогда он располагался в микрорайоне ДСР, на въезде в город. Это сейчас там новые высотки и активное развитие. Раньше это был преимущественно частный сектор со своими нюансами. Затем перешел в пункт полиции №6 и уже более шести лет работает на участке №9.

«Если сравнивать работу участкового на селе и в городе – разница колоссальная. Безусловно, в деревне легче и ситуация спокойнее. Весь контингент известен, преступлений практически нет. Бывают дебоши, но редко. Сельский участковый знает буквально, кто чем дышит. На селе участковый - единственный представитель органов внутренних дел. Совершенно другое отношение к полиции у сельчан. В городе и контингент другой, и населения на участке больше. В деревне – 100-150 дворов, на нашем участке - более 21,2 тысячи человек», - говорит С.Джармугамбетов.

Свой первый рабочий день Самат вспоминает с долей ностальгии. Отдельный участок ему, только окончившему вуз, сразу не выделили. «Прикрепили» к более опытному инспектору. Вместе с ним ходил на вызовы, проверял подучетных лиц по месту жительства.

«Приехал в РОВД. Форму еще не получил, первые дни работал в гражданке. Я стажировался в Есильском РОВД, поэтому мне было не особо страшно. Но ответственность сразу повысилась. Первый вызов был на дебош. Семейная пара повздорила. Мужа пришлось освидетельствовать и закрыть на сутки в камеру. Это было около полуночи. Если бы отпустили его, то он бы продолжил дебош. В той ситуации дошло до суда, жена была настойчивой. Хотя в нашей практике часто встречаются случаи, когда женщина сразу же прощает обидчика и забирает заявление. Через некоторое время он снова к нам попадает», - говорит С.Джармугамбетов.

Мы долго обсуждаем с участковым тему правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Проблемное направление работы. Зачастую женщины молчат о насилии в семье либо забирают заявление, стоит только обидчику попросить прощения и пообещать, что «это в последний раз».

С.Джармугамбетов говорит, что буквально в этом году произошли изменения, которые значительно облегчили задачу участковым. Если женщина первый раз написала заявление, то в суде она может примириться с мужем. Если же заявление поступило второй раз, то мужчину все равно привлекут к ответственности, даже если жена заявит, что не имеет претензий.

«На дебоширов часто выносим защитное предписание. Если человек совершил правонарушение в сфере семейно-бытовых нарушений, его ставят на учет на один месяц. Таким образом, оберегаем потерпевшую сторону. Если повторно совершит, то через суд возможен арест до пяти суток. Сейчас по защитному предписанию на нашем участке шесть человек. Есть такое понятие как особые требования. Когда человек совершает дебош, мы направляем в суд материал и ходатайство об установлении особых требований. Это значит, на дебошира устанавливаются ограничения, в частности употреблять алкогольные напитки. Причем распространяется запрет не только появления в пьяном виде в общественном месте, но даже дома ему нельзя употреблять спиртное. Как правило, требования устанавливаются на полгода. Когда на сутки садят – это очень хорошая профилактика даже для заядлых дебоширов. После такой «отсидки» полгода, а то и больше его не слышно», - рассказывает С.Джармугамбетов.

Утро участкового начинается с планерки у начальника 2-го отдела полиции, к которому относится участковый пункт, получения целей и задач на день, информацию о прошедших сутках, корреспонденции. Затем в течение нескольких часов – прием граждан. Люди в опорный пункт идут с разными вопросами. Кто-то с жалобой на соседей, кто-то кого-то оскорбил, у кого-то в квартире шум или затопили соседи сверху.

«Нужно выслушать каждого, независимо от того, с каким вопросом пришел к нам человек. Пожилые люди иногда приходят просто поговорить. Они очень ранимые, нельзя оставлять без внимания. Реагируем на каждый вызов. Работу с людьми сложно назвать легкой. Но она интересная. Много интересных судеб. Конечно, невозможно быть идеальным участковым. В случае какого-либо происшествия мы должны выслушать обе стороны. Так или иначе, одна из сторон будет обижена», - говорит С.Джармугамбетов.

Выходных у участкового практически нет. Работают с 9 до 23 часов. Большую помощь стражам порядка оказывают современные технологии. Используют в работе электронный журнал с информацией обо всех жителях участка.

«На участке 40 видеокамер. В более криминогенных местах, дворах, и на перекрестках. В день по ним регистрируем 3-5 административных нарушений. С начала года выявили 488. Буквально вчера зафиксировали нарушения по правилам благоустройства, выгул собак без намордника и поводка, попрошайничество возле супермаркета», - отметил участковый.

Пока разговаривали с Саматом, пришла ориентировка на женщину, которую подозревают в краже. Информацию получают изо всех регионов Казахстана. Удивило, что участковый вручную переписал полученные сведения в журнал. Оказывается, так лучше запоминается информация.

«За 16 лет работы участковым было много хорошего и плохого. Но я ни разу не пожалел и не захотел поменять место работы. Если удалось хоть какую-то помощь, даже самую маленькую, оказать человеку – значит, рабочий день прошел не зря», - улыбается С.Джармугамбетов.