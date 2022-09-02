Участковый из Нур-Султана спас молодую женщину от прыжка с 24-го этажа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участковый инспектор полиции УПП-27 района «Байконыр» столичного департамента полиции капитан Куаныш Мирзаев спас молодую женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью, спрыгнув с высоты многоэтажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

На канал «102» поступил вызов от очевидцев о том, что по улице Валиханова на карнизе 24-го этажа сидит женщина. На место был направлен автопатруль. В это время участковый инспектор Куаныш Мирзаев находился на своем административном участке. Не теряя времени, он подбежал к дому и увидел, что женщина уже собирается сделать роковой шаг. Счет шел на секунды. Куаныш Мирзаев поднялся на самый верхний этаж, снял с себя форму. Через маленькое окошко технического этажа он перелез на карниз, между которыми была пропасть длиной больше метра.

О том, насколько это было опасно, Куаныш осознал только когда пришел ночью домой и обнял своих детей.

Незаметно подкравшись к ней сзади, он резко схватил ее и крепко удерживал в руках. Женщина громко плакала и пыталась вырваться. Полицейский успокаивал ее разговорами. К этому времени с другого входа подоспели спасатели. Вместе они затащили девушку в окно в безопасное место. Внизу ее ожидали медики. Девушке была оказана психологическая помощь. О том, что толкнуло 27-летнюю горожанку на такой поступок, выясняют полицейские.



