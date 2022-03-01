Участковый из Актобе помог семье погорельцев найти временное жилье

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Очередную благодарность за оказанную помощь получил на днях старший участковый инспектор Дастан Султангалиев из Актобе. Полицейский помог многодетной семье погорельцев обрести временное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 февраля в садовом коллективе «Наука» произошел пожар - сгорел дом многодетной семьи, к счастью, никто не пострадал. Семья Мергенбаевых с шестью детьми буквально осталась на улице. Оперативную помощь семье оказал участковый полицейский Дастан Султангалиев - он помог найти временное жилье в общежитии колледжа и перевез людей. Семья выразила благодарность полицейскому.

«Хочу поблагодарить Дастана Султангалиева! Огромное спасибо, что не остались равнодушным к нашей беде и оказали помощь семье Мергенбаевых. Оперативно среагировал, оказал помощь и предложил временное жилье.

Отдельное спасибо - заместителю директора автодорожного колледжа Алтаеву Болату Жумабаевичу за то, что предоставили временное жилье - комнату в общежитии. Огромное спасибо таксистам, которые тоже не остались равнодушны и оказали поддержку, и всем остальным добрым людям, которые помогают по сей день и протягивают руку помощи в нелегкое для нас время.

Хотим пожелать вам и вашей семье благополучия, достатка, здоровья. Пусть ваше добро вернётся вам в стократном размере», - написали члены семьи Мергенбаевых в соцсети.

Это не первое доброе дело актюбинского полицейского. В январе 2021 года он приютил в своей однокомнатной квартире с пятью детьми бездомную бабушку Людмилу Шевченко, которую выгнал на улицу собственный внук.

«В тот день бабушка два раза обращалась по телефону в полицию, а затем пришла в ЦОН, где просилась в дом престарелых. Из ЦОНа ее привезли в наш опорный пункт. Бабушка рассказала, что внук продал ее квартиру, затем они жили на съемной квартире, он с женой тратил ее пенсию и, поругавшись с ними, она ушла. Мне сказала: «Мне некуда идти» и я ее приютил у себя, позвонив сначала жене», - рассказывает полицейский.

В однокомнатной квартире полицейского бабушка прожила шесть месяцев, а потом Дастан нашел ее сына, некогда оставленного у родственников в России.

«Однажды Л.Шевченко рассказала, что у нее в России есть сын Владислав Шевченко, которого она в годовалом возрасте оставила в Ростове-на-Дону у матери покойного отца мальчика. Потом я в базе проверил, данный гражданин проживает в городе Актобе. Искал его и нашел. Встречу назначил в опорном пункте», - рассказал Дастан Султангалиев.

Своего спасителя Дастана Султангалиева Людмила Эммануиловна Шевченко назвала ангелом и долго благодарила перед отъездом, говорила, что никогда не видела такого человека с большим сердцем, который может приютить у себя чужого человека.

«Работа участкового инспектора начинается с раннего утра и заканчивается поздним вечером. В гости почти не ходишь, семью не видишь. Но радует, когда ты своей работой помогаешь людям, а иногда спасаешь жизни. Молодые полицейские нашу работу обычно не выдерживают», - отметил он.

«Нагрузка у нас большая, – добавил полицейский. – Территорию с населением 42 тысячи человек обслуживают трое участковых, две вакансии свободны. Порой я не успеваю составлять протоколы».

Д. Султангалиев пришел на работу в правоохранительные органы в 2002 году и первые 13 лет посвятил патрульно-постовой службе. В 2015 году он успешно прошел внеочередную аттестацию. По итогам 10 месяцев составил свыше 1 200 протоколов, принесших государству 15 миллионов тенге - это был лучший показатель по республике. За это Султангалиева наградили почетной грамотой начальника ДВД области и перевели на должность участкового инспектора с присвоением офицерского звания лейтенанта полиции. С тех пор Дастан является одним из лучших в области, а в 2019 году министр внутренних дел лично вручил ему капитанские погоны.

В 2021 году Д.Султангалиев раскрыл лично 36 преступлений, а за два месяца с начала года еще семь, в основном это кражи и хулиганства. Анализируя работу на своем участке, полицейский отмечает, что зачастую закон нарушают безработные граждане – свободного времени много, а средств на жизнь не хватает, вот и идут на преступление.