Участковый инспектор помог бродяге найти родственников в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участковый инспектор полиции помог бездомному мужчине найти родственников в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

«Участковым инспектором Управления полиции района «Сарыарка» в ходе обхода своего административного участка был установлен занимающийся бродяжничеством 34-летний гражданин. В ходе беседы выяснилось, что в столице у него проживает сестра, которую он не может найти из-за отсутствия точного адреса. Найти адрес и встретиться с близкими родственниками помог участковый. Благодаря его оперативным действиям мужчина обрёл семью», - говорится в сообщении.

Напомним, что Управлением местной полицейской службы ДП г. Нур-Султан в целях выявления лиц без определенного места жительства, лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, а также профилактики правонарушений и преступлений среди указанной категории проводится оперативно- профилактическое мероприятие «Бродяга».

Стражами порядка пять граждан без определенного места жительства переданы родственникам. 93 лица доставлены в Центр медико-социальной реабилитации, свыше 290 человек доставлены в «Центр ресоциализации для лиц, не имеющих определенного места жительства» акимата города Нур-Султан, где специалистами Центра оказывается социальная, медицинская и юридическая помощь.