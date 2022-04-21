Участковым нужно дать право выносить защитное предписание - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ведомстве отметили, что данная норма позволит установить контроль за поведением семейного дебошира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в стенах Парламента рассмотрели соответствующий проект Закона. Министерством внутренних дел внесены следующие предложения. Необходимо дать право участковым инспекторам полиции выносить защитное предписание даже без заявления потерпевших. Как показывает практика, на жертву бытового насилия оказывается психологическое давление со стороны семейного тирана, впоследствии из-за страха за свою жизнь и членов семьи потерпевшая отказывается от заявления и дальнейшего разбирательства. Данная норма будет способствовать усилению профилактики правонарушений, позволит установить контроль за поведением семейного дебошира», - разъяснил на брифинге в Службе центральных коммуникаций замглавы Комитета административной полиции Алексей Милюк.

По словам спикера, также планируется расширить перечень ограничений защитного предписания.

«Помимо запретов совершать бытовое насилие и вступать в контакт с потерпевшим, дополнительно вводятся новые ограничения для правонарушителей: приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия, употреблять алкоголь, наркотики и психотропные вещества. Данная поправка позволит усилить эффективность действия защитного предписания и обеспечит дополнительные меры предупреждения насилия в быту», - отметил А. Милюк.

Кроме того, органы внутренних дел наряду с другими государственными органами наделяются полномочиями. В частности, осуществлять реализацию государственной политики в сфере профилактики бытового насилия, уведомлять местные исполнительные органы о фактах насилия и обеспечить взаимодействие с субъектами профилактики в сфере семейно-бытовых отношений, проводить с населением соответствующую информационно-правовую и разъяснительную работу по профилактике бытового насилия.

Ранее сообщалось, что статья 110 Уголовного кодекса «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Таким образом, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию.