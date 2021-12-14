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Участковым инспекторам вручили ключи от новых машин в Кызылорде

14 Декабря 2021 13:02
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Участковым инспекторам вручили ключи от новых машин в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде к 30-летию Независимости участковым инспекторам полиции вручены ключи от новых автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан в соответствии с поручением Главы государства и при поддержке акимата области автопарк Департамента полиции Кызылординской области пополнился новыми автомобилями. Внедорожники переданы в распоряжение участковых инспекторов полиции. Эти автомобили оснащены современным оборудованием. Большая часть новых автомобилей будут отправлены в районы области.

Кроме этого, в преддверии государственного праздника начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан наградил особо отличившихся сотрудников, которые достойно выполняют свои служебные обязанности.

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости, прошло на Аллее Государственных символов под открытым небом.

На открытии мероприятия зачитана поздравительная телеграмма министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева.

Приказом министра награждены сотрудники, отличившиеся в обеспечении общественного порядка, защите прав и свобод граждан, с честью выполняющие возложенные на них обязанности. Приказом начальника Департамента Бекторе Султана чествовали ветеранов. Сотрудникам полиции присвоены звания.

«Глава государства отметил, что основным звеном в работе полиции является участковый инспектор полиции. При этом было поручено законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности для продуктивной работы. Обеспечение участковых инспекторов полиции необходимой техникой и повышение их статуса позволит качественно и своевременно выполнять указания Президента и министра внутренних дел по принципу «полиция в шаговой доступности», – подчеркнул начальник ДП.

В ходе торжественного мероприятия молодые сотрудники, связавшие свою деятельность, жизненный путь с обеспечением общественного порядка, приняли присягу. Принятие присяги – ответственный момент для каждого полицейского.

«В преддверии государственного праздника нашей страны мы приняли присягу верно служить Родине и своей профессии. Этот день для нас очень важен. Это день, когда произнося слова торжественной клятвы, мы обязуемся с честью исполнять свой служебный долг и, не щадя сил, бороться с преступностью», – сказал молодой полицейский Багдаулет Нургалиев.

Начальник Департамента полиции Бекторе Султан поздравил отличившихся сотрудников и пожелал им удачи в службе.

«День Независимости – это особый праздник для всех граждан нашей страны. Пусть процветает наша страна, наше единство! Сотрудники полиции, высоко ставя безопасность населения, неустанно трудятся на передовой, выполняя служебный и гражданский долг. В этот праздничный день хочется поблагодарить всех сотрудников за безупречную службу, пожелать успехов во всех начинаниях!», – сказал начальник Департамента полиции Кызылординской области.


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#Кызылординская область   #Безопасность   #30 лет Независимости  
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