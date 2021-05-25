Участковых полицейских наделят дополнительными полномочиями в РК
«Планируется помимо имеющихся компетенций по 47 составам административных нарушений, наделить участкового правом самостоятельно рассматривать еще ряд составов, таких как: нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушение запрета потребления табачных изделий, нарушение административного надзора, создание препятствий для движения транспортных средств. Это позволит ему больше находиться на своем участке, не отвлекаясь на поездки к руководству райотделов», - пояснил Мурат Баймукашев.
Ранее он заявил, что нагрузку на участковых инспекторов полиции увеличат в Казахстане.
«Цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - сказал Мурат Баймукашев.
По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2300 человек, на селе – 1800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3500 сотрудников.