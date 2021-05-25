Участковых полицейских наделят дополнительными полномочиями в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане участковых инспекторов полиции наделят дополнительными полномочиями. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется помимо имеющихся компетенций по 47 составам административных нарушений, наделить участкового правом самостоятельно рассматривать еще ряд составов, таких как: нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушение запрета потребления табачных изделий, нарушение административного надзора, создание препятствий для движения транспортных средств. Это позволит ему больше находиться на своем участке, не отвлекаясь на поездки к руководству райотделов», - пояснил Мурат Баймукашев.

Ранее он заявил, что нагрузку на участковых инспекторов полиции увеличат в Казахстане.

«Цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - сказал Мурат Баймукашев.

По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2300 человек, на селе – 1800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3500 сотрудников.