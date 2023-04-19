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Участковых инспекторов и оперативников не хватает в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Апреля 2023, 13:00
Участковых инспекторов и оперативников не хватает в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции по Северо-Казахстанской области прошло заседание консультативно-совещательного органа. Одним из основных вопросов стал дефицит кадров в органах внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, наибольшую потребность полиция региона испытывает в участковых инспекторах и оперуполномоченных. Дефицит составляет 35 и 20 единиц, соответственно.

«Проводим агитационную работу с выпускниками учебных заведений, военнослужащими Национальной гвардии. Принимаются меры по комплектованию вузов системы МВД РК, что способствует пополнению рядов полиции кадровыми офицерами», - отметил начальник управления кадровой политики Абылгазы Габдуллин.

Глава департамента полиции Айдын Кабдулдинов считает, что консультативно-совещательный орган — один из эффективных инструментов взаимодействия полиции с обществом.


Северо-Казахстанская область   МВД РК  
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