Участковые пункты полиции с квартирами для инспекторов строят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Участковые пункты полиции с квартирами для инспектора строят в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня полиции в селах Х. Ергалиев и Тущыкудык Исатайского района открылись участковые пункты полиции. Их главное отличие от других пунктов полиции – в новых объектах предусмотрены квартиры для сотрудников полиции и их семей. Надеемся, что открытие новых пунктов полиции повлияет на снижение преступности. Теперь участковые полицейские прямо на рабочем месте будут принимать жалобы от жителей, тем самым сэкономят время и своевременно отреагируют на любые ситуации. В 2018 году мы внесли предложение акиму Атырауской области и планировали построить 34 новых отделения полиции - сегодня сданы в эксплуатацию 28 участковых отделений полиции», - говорит начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

В этом году планируется открыть еще пять таких участковых пунктов полиции.

«В новом здании 4 комнаты предназначены для офиса, еще в 4 я буду проживать с семьей. В таких условиях удобно работать хоть круглые сутки», - сказал участковый инспектор села Тущыкудык Шынгыс Ибатов.