3 Июня 2022 13:12

Участковые комиссии готовы к голосованию – Центризбирком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии доложили о готовности избирательных участков к референдуму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации наших коллег, участковые комиссии готовы ко дню голосования, бюллетени доставлены на участки, их сохранность обеспечена», - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.

По его словам, есть граждане, которые обращались за открепительными удостоверениями.

«В каждом регионе, каждой области свои цифры. Тем не менее, есть еще время до 18 часов завтрашнего дня. Наши граждане, обладающие правом проголосовать на этом референдуме, могут обратиться на участки для голосования для того, чтобы получить открепительные удостоверения и проголосовать на том участке, которые для них оказываются более удобными. Как Центральная комиссия референдума, так и все уполномоченные органы страны сделали все для того, чтобы проинформировать о референдуме, а также дали возможность, используя электронные системы, проверить себя в списке», - добавил Нурлан Абдиров.