Участковые инспекторы полиции отчитываются перед населением Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Участковые инспектора полиции Актобе начали проводить отчетные встречи с населением по итогам 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Первыми о ситуации на обслуживаемом участке рассказали сотрудники участкового пункта полиции №21, которые провели отчетную встречу в средней школе поселка Акжар-2.

Начальник отдела местной полицейской службы подполковник полиции Еркин Малаев рассказал о криминогенной обстановке в районе. По его словам, наиболее остро стоит вопрос квартирных краж, поэтому с осени 2019 года введено постоянное патрулирование улиц.

В целом актюбинцы дали положительную оценку работе своих участковых. Собравшиеся на встречу жители задавали вопросы социального характера, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, совместной работы по профилактике краж чужого имущества. Поступили интересные предложения от активных жителей. В частности совет аксакалов села предложил возродить добровольные дружины в целях улучшения криминогенной обстановки.

«Этот год объявлен годом участковых инспекторов полиции. Целью принятия такого решения является дальнейшее совершенствование работы этого подразделения, в том числе участковых инспекторов, обеспечение прозрачности их деятельности и улучшение тесного взаимодействия с обществом по профилактике правонарушений», - отметил начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов.

Подобные отчетные встречи с населением продолжатся согласно графика до 11 февраля.