+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 0 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Участковые инспекторы полиции отчитываются перед населением Актобе

9 Февраля 2020 02:35
Поделиться:
Участковые инспекторы полиции отчитываются перед населением Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Участковые инспектора полиции Актобе начали проводить отчетные встречи с населением по итогам 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Новости по теме
Свыше 1,2 тысяч нарушений допущено на «выделенках» в Алматы
Заблудившегося возле аэропорта Костаная мужчину спасли транспортные полицейские Полиция Алматинской области запускает пешее патрулирование Транспортными полицейскими задержаны двое иностранцев, находившиеся в международном розыске

Первыми о ситуации на обслуживаемом участке рассказали сотрудники участкового пункта полиции №21, которые провели отчетную встречу в средней школе поселка Акжар-2.

Начальник отдела местной полицейской службы подполковник полиции Еркин Малаев рассказал о криминогенной обстановке в районе. По его словам, наиболее остро стоит вопрос квартирных краж, поэтому с осени 2019 года введено постоянное патрулирование улиц.

В целом актюбинцы дали положительную оценку работе своих участковых. Собравшиеся на встречу жители задавали вопросы социального характера, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, совместной работы по профилактике краж чужого имущества. Поступили интересные предложения от активных жителей. В частности совет аксакалов села предложил возродить добровольные дружины в целях улучшения криминогенной обстановки.


«Этот год объявлен годом участковых инспекторов полиции. Целью принятия такого решения является дальнейшее совершенствование работы этого подразделения, в том числе участковых инспекторов, обеспечение прозрачности их деятельности и улучшение тесного взаимодействия с обществом по профилактике правонарушений», - отметил начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов.

Подобные отчетные встречи с населением продолжатся согласно графика до 11 февраля.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив