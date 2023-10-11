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    22:22, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Участки улицы Нажимеденова будут частично перекрывать в Астане

    дороги
    Фото: агентство Kazinform 

    Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях проведения строительных работ по устройству сетей водоснабжения планирует работы по улице Ж. Нажимеденова, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В связи с проведением строительных работ, с 16 по 24 октября на пересечении улицы Ж. Нажимеденова и проспекта Улы Дала, а также с 25 октября по 5 ноября на пересечении улицы Ж. Нажимеденова и улицы Жумабаева будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    В управлении приносят извинения за доставленные неудобства и призывают горожан с пониманием отнестись к проведению строительно-монтажных работ.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат ЖКХ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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