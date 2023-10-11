Участки улицы Нажимеденова будут частично перекрывать в Астане

Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях проведения строительных работ по устройству сетей водоснабжения планирует работы по улице Ж. Нажимеденова, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

В связи с проведением строительных работ, с 16 по 24 октября на пересечении улицы Ж. Нажимеденова и проспекта Улы Дала, а также с 25 октября по 5 ноября на пересечении улицы Ж. Нажимеденова и улицы Жумабаева будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

В управлении приносят извинения за доставленные неудобства и призывают горожан с пониманием отнестись к проведению строительно-монтажных работ.