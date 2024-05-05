Участки улиц Брусиловского и Титова перекроют в Астане

— В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Е.Брусиловского от улицы Кенесары до улицы А.Иманова будет частично перекрыто движение с 5 по 6 мая текущего года. Также планируется проведение ремонта дорожного покрытия по улице Г.Титова на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер. В этой связи с 5 по 6 мая здесь полностью перекроют движение для автотранспортных средств, — сообщили в акимате.