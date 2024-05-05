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    22:45, 04 Май 2024 | GMT +6

    Участки улиц Брусиловского и Титова перекроют в Астане

    дороги
    Фото: агентство Kazinform 

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улицам Е.Брусиловского и Г.Титова, передает агентство Kazinform.

    — В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Е.Брусиловского от улицы Кенесары до улицы А.Иманова будет частично перекрыто движение с 5 по 6 мая текущего года. Также планируется проведение ремонта дорожного покрытия по улице Г.Титова на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер. В этой связи с 5 по 6 мая здесь полностью перекроют движение для автотранспортных средств, — сообщили в акимате.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Астана Акимат Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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