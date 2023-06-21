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Участки улицы Шугыла будут частично перекрывать в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 22:52
Участки улицы Шугыла будут частично перекрывать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения центральным отоплением жилых домов по улице Сулуколь Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города проводятся работы в рамках проекта по прокладке теплотрассы по улице Шугыла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В связи с проведением работ с 22 июня по 15 июля текущего года будет проводиться поэтапное частичное перекрытие участков улицы Шугыла от проспекта Н. Тлендиева до улицы Ардагерлер.

Работы проводятся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


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