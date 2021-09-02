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Участки улиц Иманбаевой и Акан серы перекрыты в столице

2 Сентября 2021 12:08
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Участки улиц Иманбаевой и Акан серы перекрыты в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведет ремонт дорожного полотна по нескольким улицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Так, начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна по ул. Акан серы. В этой связи, 2 сентября с 08:00 до 00:00 ч. текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. Н. Тiлендиева до ул. Карталы.

Кроме того, средний ремонт дорожного полотна ведется и по ул. Ш. Иманбаевой, поэтому со 2 по 12 сентября частично перекрыто движение на участке от ул. А. Бараева до ул. Иманова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
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