Участки улиц Иманбаевой и Акан серы перекрыты в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведет ремонт дорожного полотна по нескольким улицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Так, начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна по ул. Акан серы. В этой связи, 2 сентября с 08:00 до 00:00 ч. текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. Н. Тiлендиева до ул. Карталы.

Кроме того, средний ремонт дорожного полотна ведется и по ул. Ш. Иманбаевой, поэтому со 2 по 12 сентября частично перекрыто движение на участке от ул. А. Бараева до ул. Иманова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.