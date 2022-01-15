Участки трех дорог республиканского значения закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли участки на трех дорогах республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, дороги для всех видов транспорта закрыли на территории Айыртауского и Тайыншинского районов.

«В связи с ухудшением погодных условий - усиление ветра, метель - закрытием дорог в Акмолинской области закрыто движение для всех видов транспорта на трех республиканских дорогах: Кокшетау-Рузаевка (61-102км граница Акмолинской области - село Саумалколь), Кокшетау-Омск (50-85 км граница Акмолинской области - село Чкалово) и Нур-Султан -Петропавловск (341-367 км, граница Акмолинской области - село Келлеровка)», - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили о круглосуточно функционирующем телефоне 112 для сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС, или чрезвычайных происшествий.

Накануне жителей региона предупредили о надвигающейся непогоде и рекомендовали не покидать пределы населенных пунктов.