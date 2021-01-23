Участки семи автодорог закрыли в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд участков автомобильных дорог закрыли в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 16:30 часов в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д Алматы - Усть-Каменогорск (км 70-287, участок город Капшагай – город Талдыкорган) и для всех видов автотранспорта на км 287-615, участок Талдыкорган – граница ВКО.

22 января в 16:50 часов в Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге Ушарал – Достык, км 0-184, участок Ушарал – станция Достык.

В 17:00 в области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Алматы - Кокпек – Коктал – Хоргос, км 126-230, участок село Байсеит – село Чунджа.

В 19:00 часов в Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Алматы – Шелек – Хоргос, км 136-243, участок село Байсеит – село Чунджа.

В 1930 в Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Кеген – Нарынколь, км 0-89, участок село Кеген – село Нарынколь.

22 января в 16:50 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Алматы - Усть-Каменогорск, км 615-683, участок граница Алматинской области - поворот село Таскескен.

В 18:50 часов в области введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д Омск – Майкапчагай, км 756-906, участок город Семей – село Калбатау.

В 19:20 в ВКО в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Таскескен – Бахты – граница КНР, км 0-187, участок поворот села Таскескен – граница КНР.