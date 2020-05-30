Участки ряда столичных улиц полностью перекроют из-за ремонта

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителям города необходимо заранее корректировать свой маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках среднего ремонта улично-дорожной сети города ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Достык на участке от пр. Мангилик Ел до пр. Кабанбай батыра. В этой связи с 30 мая по 1 июня планируется полное перекрытие движения, говорится в сообщении.

Также по пр. Богенбай батыра на участке от ул. Валиханова до пр. Сарыарка будет полное перекрытие движения с 30 мая по 7 июня.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – отметили в управлении.