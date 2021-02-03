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    23:02, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Участки пяти автодорог закрыли в Западно-Казахстанской и Костанайской областях

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    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ – КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской и Костанайской областях закрыты участки пяти автомобильных дорог международного и республиканского значения, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщается в аккаунте в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, 2 февраля с 19:50 часов на территории Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, ветер, гололёд, туман) закрыта автодорога международного значения Самара – Шымкент, от города Уральск до границы Актюбинской области, а также автодороги Уральск – Атырау, Уральск - Таскала – граница РФ, от поселка Переметное до поселка Таскала для всех видов транспорта.

    ДЧС Костанайской области в Instagram передал, что в 2 февраля с 20:30 в связи закрытием автомобильных дорог в области (дождь, гололед, ветер) закрыто движение на участке а/д республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 417-540 км (от поселка Карабалык до города Костанай) для всех видов автотранспорта.

    С 21:20 часов закрыто движение на участке а/д республиканского значения Карабутак – Комсомольская – Денисовка - Рудный - Костанай, 444-503 км (от города Лисаковск через станцию Тобол до города Рудный) для всех видов автотранспорта.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Костанайская область Транспорт Другие государственные органы Общество Западно-Казахстанская область
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