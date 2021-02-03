Участки пяти автодорог закрыли в Западно-Казахстанской и Костанайской областях

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ – КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской и Костанайской областях закрыты участки пяти автомобильных дорог международного и республиканского значения, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается в аккаунте в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, 2 февраля с 19:50 часов на территории Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, ветер, гололёд, туман) закрыта автодорога международного значения Самара – Шымкент, от города Уральск до границы Актюбинской области, а также автодороги Уральск – Атырау, Уральск - Таскала – граница РФ, от поселка Переметное до поселка Таскала для всех видов транспорта.

ДЧС Костанайской области в Instagram передал, что в 2 февраля с 20:30 в связи закрытием автомобильных дорог в области (дождь, гололед, ветер) закрыто движение на участке а/д республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 417-540 км (от поселка Карабалык до города Костанай) для всех видов автотранспорта.

С 21:20 часов закрыто движение на участке а/д республиканского значения Карабутак – Комсомольская – Денисовка - Рудный - Костанай, 444-503 км (от города Лисаковск через станцию Тобол до города Рудный) для всех видов автотранспорта.