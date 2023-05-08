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Участки проспекта Мангилик Ел и улицы Толагай перекроют на ремонт в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Мая 2023, 20:20
Участки проспекта Мангилик Ел и улицы Толагай перекроют на ремонт в столице Фото: пресс-служба акимата Астаны.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по проспекту Мангилик Ел и улице Толагай. В этой связи на этих участках временно перекроют движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 10 мая по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Мангилик Ел на участке от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал.

Кроме того, с 8 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Толагай от улицы Караоткель до улицы Ондасынова.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП Астаны.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

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