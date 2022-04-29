Участки под строительство жилья получают жители районов Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Около 2500 жителей Шуского района Жамбылской области получат участки под индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году земельные участки в Шу получат около 2500 человек, - отметил аким района Сакен Арубаев на аппаратном совещании. - Учитывая тот факт, что население Шуского района значительно растет из года в год, увеличивается и потребность в земельных участках. Сегодня в Шу в очереди состоят 5938 человек, а в этом году наделами будут обеспечены 1449 человек».

Кроме того, по его словам, в ближайшие дни населению будут переданы 219 земельных участков в Алгинском сельском округе. Еще более 800 земельных участков станут собственностью жителей райцентра.

Спикер отметил, что жители, получившие земельный участок, обязаны построить дом в течение трех лет. В противном случае будет осуществлен его возврат и передача следующему очереднику.

«Поэтому жители, получившие земельный надел, должны как можно скорее приступить к строительству жилья. Я поручил акимам городов и сел разъяснить это условие населению во избежание конфликтов в будущем. Кроме того, напомнил руководителям профильных ведомств и акимам сел о необходимости уделять внимание мелким инвестиционным проектам в районе и добиваться конкретных результатов. Рейтинг сельских акимов будет формироваться по результатам систематизации работы в населенных пунктах», - подчеркнул глава района.

По данным управления строительства акимата Жамбылской области, в регионе в очереди на земельный участок зарегистрировано более 120 тыс. граждан. В Таразе в очереди для получения земли под индивидуальное жилищное строительство состоят более 75 тыс. человек. Для того чтобы удовлетворить их запросы, продолжается работа по возврату для госнужд земельных участков, которые расположены на территориях, вошедших в черту города Жамбылского и Байзакского районов.

Численность населения Жамбылской области составляет около 1,2 млн жителей. В городе Таразе проживают более 430 тыс. человек, это примерно третья часть от общей численности населения региона.