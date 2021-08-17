Участки оползней обнаружены в Национальном парке «Көлсай көлдері»
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участки оползней обнаружены в Национальном природном парке «Көлсай көлдері», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом на своей странице в Telegram сообщила пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
В пресс-службе ведомства сообщили о том, что в целях обеспечения безопасности посетителей в государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері» были осмотрены возможные опасные места на тропах и маршрутах туристов.
В проверке участвовали представители парка, управления ЧС Кегенского района, «Казселезащита», акимата селького округа Саты и др.
«В результате осмотра на левом и правом берегах реки Нижний Кольсай были обнаружены два участка, где есть вероятность оползня. Составлен соответствующий акт. На участках будут установлены специальные предупреждающие указатели», - пояснили в ведомстве.
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