Участки оползней обнаружены в Национальном парке «Көлсай көлдері»

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участки оползней обнаружены в Национальном природном парке «Көлсай көлдері», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в Telegram сообщила пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что в целях обеспечения безопасности посетителей в государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері» были осмотрены возможные опасные места на тропах и маршрутах туристов.

В проверке участвовали представители парка, управления ЧС Кегенского района, «Казселезащита», акимата селького округа Саты и др.

«В результате осмотра на левом и правом берегах реки Нижний Кольсай были обнаружены два участка, где есть вероятность оползня. Составлен соответствующий акт. На участках будут установлены специальные предупреждающие указатели», - пояснили в ведомстве.