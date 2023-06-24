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Участки двух улиц временно закрыли в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 13:16
Участки двух улиц временно закрыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения работы по среднему ремонту дорожного полотна ведутся по улицам Московская и Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 24 по 26 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Московская на участке от пр. Н.Тлендиева до ул. Бекетай.

Также с 24 по 26 июня полностью перекрыто движение по ул. Ш.Валиханова от ул.А.Иманова до ул.Кравцова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


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