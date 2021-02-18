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    09:36, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Участки двух автодорог открыли в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Информацию по открытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

    В Атырауской области с 9:20 часов (по времени Нур-Султана) открыто движение на автодорогах Актобе – Атырау – граница Российской Федерации, км 504-572, участок поселок Доссор – село Карабатан, а также Доссор – Кульсары – Бейнеу - Сай утес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 0-120, участок поселок Доссор – город Кульсары.


    Ранее сообщалось, что на участках трех автодорог ограничили движение в Атырауской и Актюбинской областях



    Теги:
    Дороги Атырауская область Транспорт
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