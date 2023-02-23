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Участки дорог закрыли для движения авто в двух областях республики

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Февраля 2023, 21:40
Участки дорог закрыли для движения авто в двух областях республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на дорогах в двух регионах страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

ВАкмолинской областив связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Петропавловск» км 18-231, участок город Астана - город Щучинск.

В Восточно-Казахстанской области в связи с проведением профилактических работ по спуску снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 6-166 - это участок от села Ушановское до города Алтая.

Ранее сообщалось о закрытии дорог в Актюбинской области.


Акмолинская область   Транспорт   Безопасность   Дороги  
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