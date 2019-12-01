Участки дорог в Актюбинской области закрыты из-за погодных условий

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в связи с ухудшением погоды закрыли движение на нескольких участках автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«1 декабря с 13:00 часов в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, дождь, гололед) закрыто движение на участках автодороги областного значения: «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль.Илецк» (0-265 км, п.Шубаркудук-п.Кобда) и «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» (17-190 км, п.Сазда-п.Шубаркудук) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня с 14:00 в регионе в связи с ухудшением погодных условий (снег с дождем, гололед) ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта на участке автодороги «Самара-Шымкент» (710-615 км, отг.Актобе до п.Кобда).