Участки дорог по улице Енбекшилер и шоссе Алаш временно перекрыли в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по строительству инженерных сетей и дорожного полотна по улице Енбекшилер и шоссе Алаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.
В связи с проведением ремонтных работ с 13 мая по 1 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енбекшилер от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала.
Кроме того, с 13 по 31 мая частично движение перекрыли на участке шоссе Алаш от улицы Жолымбетская до улицы 191.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.Как сообщалось ранее, с 13 по 16 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык. Также полностью перекроют движение и проезд между улицами Бокейхана и Сыганак возле здания Jusan Bank.