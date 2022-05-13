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Участки дорог по улице Енбекшилер и шоссе Алаш временно перекрыли в столице
13 Мая 2022 09:47

Участки дорог по улице Енбекшилер и шоссе Алаш временно перекрыли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по строительству инженерных сетей и дорожного полотна по улице Енбекшилер и шоссе Алаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ с 13 мая по 1 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енбекшилер от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала.

Кроме того, с 13 по 31 мая частично движение перекрыли на участке шоссе Алаш от улицы Жолымбетская до улицы 191.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.

Как сообщалось ранее, с 13 по 16 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык. Также полностью перекроют движение и проезд между улицами Бокейхана и Сыганак возле здания Jusan Bank.
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