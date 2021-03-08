Участки автодороги Самара – Шымкент закрыли в двух областях Казахстана

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ - АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ - Информацию по закрытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

8 марта в 14:15 часов (по времени Нур-Султана) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автомобильной дороге Самара – Шымкент, км 394-526, участок поселок Жампиты – граница Актюбинской области.

8 марта в 14:15 часов (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д Самара - Шымкент, км 526-712, участок граница Западно-Казахстанской области – поселок Куршисай.