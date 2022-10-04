Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Участившиеся кибератаки прокомментировал Багдат Мусин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Октября 2022, 12:03
Участившиеся кибератаки прокомментировал Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал информацию о DDoS-атаках на государственные информационные ресурсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно кибератак в последние недели: мы вырабатываем госполитику в области информационной безопасности. Организация, которая занимается устранением DDoS-атак, а также причин и следствий – это Государственная техническая служба. У нее есть средства, ресурсы, чтобы предотвращать эти атаки. Она создана, чтобы управлять киберщитом», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

По его словам, данные атаки имеют внешний характер.

«На все официальные ресурсы государства, в том числе и на интернет-сети определенная нагрузка в связи с этими DDoS-атаками происходит. Более конкретную информацию можно получить у уполномоченной организации, потому что я такой информацией не располагаю. У нас есть внутренний и внешний контуры. С внутреннего контура атаки намного прозрачнее. Эти атаки точно с внешнего контура», - добавил министр.

Фото: t.me/KZgovernment




Правительство РК   Цифровой Казахстан   МЦРИАП  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы