Участились случаи подделки результатов теста на COVID-19 в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полиция Восточного Казахстана предупреждает жителей области, что подделка результата теста на COVID-19 карается законом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве отметили, что в последнее время, в связи с распространением коронавирусной инфекции, сотрудниками полиции особое внимание уделяется всем преступным проявлениям, связанным с заболеванием. Так, на фоне эпидемии участились случаи подделки гражданами результатов исследований на COVID-19, а также их использование.

«В этой связи, департамент полиции Восточно-Казахстанской области предупреждает, что поддельная справка о результатах исследования на наличие COVID-19 является официальным документом, т.е. при ее подделке либо использовании, законом предусмотрена уголовная ответственность по ст.385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», санкция которой предусматривает от 2000 МРП до 4000 МРП либо ограничение свободы на срок от 2-х до 4-х лет, либо лишение свободы на тот же срок»,- предупредил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В пресс-службе отметили, что коронавирусная инфекция представляет собой угрозу для общества, вызвавшую пандемию мирового масштаба. При этом использование поддельной справки об отсутствии COVID-19 дает возможность носителю инфекции контактировать с окружающими, создавая реальную угрозу их жизни и здоровью.