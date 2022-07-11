11 Июля 2022 12:51

Участились случаи мошенничества лжеполицейских в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За полгода в Казахстане совершено более 9,6 тыс. преступлений в сфере интернет-мошенничества. При этом это на 18% ниже прошлогоднего показателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По-прежнему, самым распространенным способом остается онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено более 3,5 тыс. мошенничеств», - сообщил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Суйинбай.

По его словам, за отчетный период было зарегистрировано порядка 1,5 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. Совершено около 2,5 тыс. мошеннических хищений со счетов пластиковых карт посредством создания или подключения к личному кабинету.

«В последнее время участились факты мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников правоохранительных органов. Лжеполицейские звонят на телефоны граждан и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляется кредит под залог недвижимого имущества. Для поимки аферистов они предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а денежные средства для сохранности перевести на «страховой счет». Для убедительности, а также в целях оказания психологического давления на своих жертв, мошенники сообщают о «пакте неразглашения», за нарушение которого якобы грозит уголовная ответственность», - пояснил Жандос Суйинбай.

Он привел в пример, когда жительница Алматы продала свою квартиру и перевела на счета мошенников 23 млн тенге. По факту начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц.

Оперативники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД РК совместно с коллегами из Павлодарской области и Алматы задержали преступную группу из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России. Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. Пять подозреваемых арестованы. Участники группы могут быть причастны к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 млн тенге.