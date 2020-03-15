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Участились факты сокрытия гражданами информации о контактных лицах и уклонение от госпитализации - акимат Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы рассказали о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Алматы в связи с коронавирусом по состоянию на вечер 15 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Региональный штаб по противодействию распространения короновируса сообщает, что в Алматы зарегистрировано 7 лабораторно-подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
В настоящее время городскими службами проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия согласно утвержденного Плана «Б».
При этом получение достоверных данных о заболевших и контактных лицах, своевременная их изоляция – одна из действенных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе.
Отмечается, в ходе проведения мероприятий участились факты сокрытия гражданами информации о контактных лицах и уклонение от госпитализации.
В этой связи официально информируем, что согласно ст. 90 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», граждане обязаны:
- соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих;
- проходить обследование и лечение по требованию медицинских организаций;
- информировать медицинский персонал о своем заболевании при инфекционных заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
В случае уклонения от обследования и лечения граждане, больные заболеваниями, представляющие опасность для окружающих, подвергаются освидетельствованию и лечению в принудительном порядке в соответствии с законодательством РК.
Уклонение от лечения лиц с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лиц, находившихся в контакте с ними и нуждающихся в профилактическом лечении, а также сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте, создающее опасность заражения этими болезнями других лиц, будет преследоваться по закону.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, в соответствии со ст. 305 УК РК, влечет за собой уголовную ответственность.
Акимат Алматы просит граждан быть ответственными и соблюдать санитарно-гигиенические правила, в случае наличия симптомов придерживаться режима самоизоляции.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо:
- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
- избегать места массового скопления людей;
- избегать контакта с больными людьми;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406.
Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.
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