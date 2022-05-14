14 Мая 2022 11:09

Участие в ЕНТ примут более 7500 выпускников школ Кызылординской области

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Учащиеся четырех байконурских школ с казахским языком обучения относятся к Кармакшинскому районному отделу образования Кызылординской области. Ожидается, что этом учебном году в ЕНТ примут участие 7 508 школьников региона, в том числе 117 выпускников школ города Байконура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила директор школы-лицея 277 города Байконура Жумагуль Тлеугабылова, экзамены для выпускников запланированы в период с 27 мая по 10 июня.

«Это будет наш девятый выпуск лицея, в этом году школу заканчивают 36 выпускников, все они будут проходить ЕНТ, есть два кандидата на «Алтын белгі», один школьник завершает обучение с аттестатом отличия, но впереди экзамены, которые покажут конечный результат», - сказала директор школы, которая считается одной из образцовых в Кызылординской области.

Начальник Кызылординского областного управления образования Акзира Касымова на брифинге в региональной службе коммуникаций, говоря об особенностях нынешней экзаменационной кампании, сообщила, что в этом году экзамен по истории Казахстана пройдет устно для выпускников 11 классов, в проведении остальных государственных экзаменов изменений нет.

В области на «Алтын белгi» претендуют 292 выпускника, и объективность золотой медали будет оцениваться по результатам ЕНТ. В связи с этим администрациям школ и отделам образования предписано обеспечить прозрачность государственных выпускных экзаменов.

Как сообщалось ранее, школьные выпускные вечера будут проводиться только на территории образовательных организаций.