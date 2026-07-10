Участие Трампа в саммите НАТО стало победой для оборонных компаний США

На саммите НАТО в Анкаре в 2026 году президент Дональд Трамп объявил о резком увеличении инвестиций союзников в оборону, расширении доступа на рынки для американских компаний и поддержке тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в американском производстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Белый дом.

На саммите было объявлено о крупных сделках и совместных предприятиях на сумму 3 млрд долларов:

Lockheed Martin будет работать над созданием в Европе центра технического обслуживания ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).

Northrop Grumman подпишет соглашения с 10 странами о продаже MQ-4 °C Triton, что расширит программу наземного наблюдения НАТО на морскую сферу.

Lockheed Martin и Rheinmetall будут сотрудничать в производстве армейских тактических ракетных систем (Army Tactical Missile System, ATACMS) в Европе.

RTX и Министерство обороны США проведут технико-экономическое обоснование расширения производства перспективной ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для расширения производства в Европе.

Германия и Нидерланды закупят ракеты «Stinger» производства Raytheon с условием, что они будут производиться в Европе. К 2030 году они планируют удвоить объем производства данных ракет.

Boeing и Rheinmetall-Italy изучат возможность партнерства для расширения производства и технического обслуживания малогабаритных авиабомб Boeing (Small Diameter Bomb, SDB-I) для Европы.

Anduril обязуется поставить в Польшу ракеты Barracuda-500, что приведет к созданию в стране новой производственной линии.

Администрация Трампа сообщает, что в 2025 году европейские оборонные расходы обеспечили почти 200 000 рабочих мест в США, в том числе 112 000 рабочих мест в оборонных компаниях США и 83 000 рабочих мест в европейских оборонных компаниях, работающих в США.

Стратегия Трампа гарантирует, что рост расходов союзников пойдет на пользу оборонной промышленности США, способствуя реиндустриализации Америки.

В июне 2025 года президент Трамп добился от союзников по НАТО исторического обязательства инвестировать 5% своего ВВП в оборону к 2035 году.

Белый дом отмечает, что расходы на защиту Украины легли на плечи европейских союзников, а не американских налогоплательщиков. Более 5 млрд долларов из этих средств были потрачены в рамках президентской инициативы «Приоритетный список требований для Украины» (PURL), которая позволяет союзникам закупать американское оборудование для передачи Украине.

Только в 2025 году союзники по НАТО закупили у США оборонное оборудование на сумму более 54 млрд долларов, что стало стимулом для американских производителей.

Ранее сообщалось, что Пентагон запросил 1,5 трлн долларов на оборонный бюджет США.