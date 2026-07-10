KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Участие Трампа в саммите НАТО стало победой для оборонных компаний США

    На саммите НАТО в Анкаре в 2026 году президент Дональд Трамп объявил о резком увеличении инвестиций союзников в оборону, расширении доступа на рынки для американских компаний и поддержке тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в американском производстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Белый дом.

    Участие Трампа в саммите НАТО стало победой для оборонных компаний США
    Фото: japantimes.co

    На саммите было объявлено о крупных сделках и совместных предприятиях на сумму 3 млрд долларов:

    Lockheed Martin будет работать над созданием в Европе центра технического обслуживания ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).

    Northrop Grumman подпишет соглашения с 10 странами о продаже MQ-4 °C Triton, что расширит программу наземного наблюдения НАТО на морскую сферу.

    Lockheed Martin и Rheinmetall будут сотрудничать в производстве армейских тактических ракетных систем (Army Tactical Missile System, ATACMS) в Европе.

    RTX и Министерство обороны США проведут технико-экономическое обоснование расширения производства перспективной ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для расширения производства в Европе.

    Германия и Нидерланды закупят ракеты «Stinger» производства Raytheon с условием, что они будут производиться в Европе. К 2030 году они планируют удвоить объем производства данных ракет.

    Boeing и Rheinmetall-Italy изучат возможность партнерства для расширения производства и технического обслуживания малогабаритных авиабомб Boeing (Small Diameter Bomb, SDB-I) для Европы.

    Anduril обязуется поставить в Польшу ракеты Barracuda-500, что приведет к созданию в стране новой производственной линии.

    Администрация Трампа сообщает, что в 2025 году европейские оборонные расходы обеспечили почти 200 000 рабочих мест в США, в том числе 112 000 рабочих мест в оборонных компаниях США и 83 000 рабочих мест в европейских оборонных компаниях, работающих в США.

    Стратегия Трампа гарантирует, что рост расходов союзников пойдет на пользу оборонной промышленности США, способствуя реиндустриализации Америки.

    В июне 2025 года президент Трамп добился от союзников по НАТО исторического обязательства инвестировать 5% своего ВВП в оборону к 2035 году.

    Белый дом отмечает, что расходы на защиту Украины легли на плечи европейских союзников, а не американских налогоплательщиков. Более 5 млрд долларов из этих средств были потрачены в рамках президентской инициативы «Приоритетный список требований для Украины» (PURL), которая позволяет союзникам закупать американское оборудование для передачи Украине.

    Только в 2025 году союзники по НАТО закупили у США оборонное оборудование на сумму более 54 млрд долларов, что стало стимулом для американских производителей.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запросил 1,5 трлн долларов на оборонный бюджет США.

    Америка Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор