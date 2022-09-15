Участие сотрудника в стрельбе на свадьбе в Таразе опровергли в полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жителей Тараза возмутил распространившийся в социальных сетях видеоролик, на котором видна стрельба из свадебного кортежа. Утверждалось, что это полицейский на своей свадьбе произвел выстрел в воздух из оружия. В полиции опровергли эту информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы на своей свадьбе сотрудник полиции произвел выстрел в воздух из оружия, - пояснила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан».

В ходе следствия установлено, что стрелявший не является сотрудником полиции.

«28-летний житель Тараза не является сотрудником полиции, ранее никогда не работал в органах внутренних дел. На его имя зарегистрировано охотничье ружье марки «Сайга». Разрешение на ношение оружия было выдано 1 июня 2021 года», - отметила спикер.

В настоящее время оружие изъято, назначена судебно-баллистическая экспертиза. Подозреваемого по решению суда поместили под домашний арест.

«В случае доказанности вины подозреваемого по данной статье Закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», - уточнили в ведомстве.